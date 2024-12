Manchester City, Guardiola: "40 giorni di crisi? Prima ci sono stati 8 anni di vittorie"

Getty Images

L'allenatore del, Pep, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match controin un periodo tanto denso di impegni quanto complicato per i campioni d'Inghilterra in carica. Glinon mollano i Citizens che sono reduci dal ko nel derby con lo, dove hanno perso ancheche sarà fuori per tre o quattro settimane. Una mano pere compagni potrebbe arrivare dal mercato, ecco cosa ne pensa il catalano."Vedremo alla fine della stagione la situazione. Quello che voglio è che i miei giocatori tornino. La mia sensazione è che la squadra sia davvero buona, non si tratta se siano giocatori bravi o cattivi. Abbiamo perso due figure importanti per un po'. Alla fine della stagione, il club e io decideremo cosa è meglio per la squadra".

"Gestisco i bei momenti, gestisco bene anche i momenti difficili. Ho avuto momenti difficili nella mia carriera da allenatore, ma siamo riusciti a rialzarci e ora ci vuole più tempo. Prendo esperienza da questo. Ho avuto 40 giorni di risultati negativi. È la verità, se li confronti con otto anni molto migliori. Ci sono stati otto anni incredibili di risultati, ora abbiamo 40-45 giorni di risultati negativi"."Sto bene. Sono una persona normale con emozioni, come tutti noi. Quando una situazione va bene, stiamo meglio e quando non va bene professionalmente, siamo più concentrati su ciò che dobbiamo fare".