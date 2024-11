Manchester City-Guardiola, accordo per il rinnovo: tutti i dettagli

Getty Images

. La dirigenza dei Citizens e l’allenatore spagnolo hanno trovato un accordo, nell'ultimo incontro tra le parti, come riporta The Athletic, per proseguire l’avventura professionale dell’ex Barcellona sulla panchina degliSky Bluese rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2025.Come viene riportato dalle indiscrezioni provenienti dai colleghi della stampa inglese,, arrivando a un possibile decennale alla guida della formazione militante in Premier League. L'annuncio dell'ufficialità è previsto nei prossimi giorni.

Nonostante la partenza di Txiki Begiristain dal club a giugno, il suo successore in carica, Hugo Viana, è riuscito nell’impresa di convincere Guardiola a rimanere sulla panchina dei Citizens e sta cominciando a progettare il futuro del Manchester City, un futuro che vedrà - almeno per la prossima stagione - Pep Guardiola in panchina.In otto stagioni ha vinto sei Premier League (di cui quattro consecutivamente, un primato unico in Inghilterra), tre Community Shield, quattro Carabao Cup, due FA Cup, una Coppa del Mondo per Club, una Supercoppa Europea e, soprattutto, la prima Champions League in assoluto nella storia del club.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui