Manchester City ancora ko, Guardiola: "Fine di un'era? So che la gente lo vuole"

L'allenatore del, parla dopo la sconfitta della sua squadra contro il Brighton (il quarto KO di fila fra campionato e Champions League), e dice che forse un'altra squadra merita di vincere la Premier League dopo il lungo periodo di successi dei Citizens. Rileggiamo le dichiarazioni di Guardiola, così come riportate da BBC Sport. I Blues hanno vinto sei degli ultimi sette titoli di Premier League, di cui quattro consecutivi, ma sono rimasti a cinque punti dalla capolista Liverpool dopo la sconfitta per 2-1 contro il Brighton.Guardiola ha perso quattro partite consecutive (esclusi i rigori) per la prima volta nei suoi 17 anni di carriera manageriale, e questa, da quando Stuart Pearce era allenatore. Nelle ultime settimane hanno perso contro Bournemouth e Brighton in campionato, il Tottenham in Coppa Carabao e lo Sporting in Champions League. "Dobbiamo provare a vincere ancora le partite", ha detto Guardiola alla BBC Match of the Day. "Quattro di fila. Dobbiamo cambiare le cose in fretta. "Il programma diventa duro ma avverranno quando i giocatori torneranno". Ha aggiunto: "Forse dopo sette anni vincendo sei Premier League, forse un anno un'altra squadra se lo meriterà".

Parlando a BBC Radio 5 Live, Guardiola ha detto: "Questo è lo sport. Lo sport non è sempre l'alba. Non è sempre un bel momento.Quello che abbiamo fatto in questi anni, la gente dice che è difficilissimo, ma se qualcuno vuole batterci lo farà perché nei prossimi 50 anni non vinceremo tutti i campionati di Premier League. È impossibile".Guardiola ha aggiunto: "Non possiamo fare 90 minuti in questo momento. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, ma nella ripresa non siamo riusciti a sostenere il ritmo. Abbiamo perso di nuovo, quindi ci schiariremo le idee durante la sosta per le Nazionali e speriamo che i nostri giocatori tornino in forma".

Nella sua conferenza stampa, Guardiola ha aggiunto: "Quando i giocatori torneranno, non ho alcun dubbio che torneremo al meglio".