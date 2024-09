Manchester City-Inter, le pagelle di CM: Barella domina e che partita Taremi

Getty Images

Sempre attento, anche se le conclusioni di Gundogan e Gvardiol non sono irresistibili, ma lui offre grande tranquillità.Qualche incertezza, ma regge l’urto contro un Grealish che sgasa dall’inizio alla fine.(Dal 29’ s.t.Ultimi 15’ per difendere il risultato e placare Grealish).L’unico errore quando in area si perde Gundogan, ma su Haaland è implacabile.Con un goffo errore serve Foden che prende la mira e calcia, ma fortunatamente c’è Calha ha salvargli la pelle, frapponendosi tra pallone e porta. Si rialza e affronta gli avversari a testa alta, anche se non riesce quasi mai ad andare a giocare nella metà campo avversaria, come gli vediamo fare in A. Ma è l’inerzia della partita e il palleggio del City è incontrastabile.

Fallisce un’occasione incredibile e fa perdere la pazienza anche a un serafico come Inzaghi, che lo manda a quel paese per non aver calciato nonostante fosse da solo di fronte a Emerson. Il sacrificio, invece, non manca mai.(Dal 29’ s.t.: La prima sgroppata appena entrato, il cross per Mkhitaryan è buono ma l’armeno spreca tutto).Nel primo tempo sono lui e Zielinski gli unici calciatori in grado di rovesciare il fronte senza perdere palla, lui ancor più del polacco. È un campione perché la sfrontatezza è sempre la stessa, indipendentemente dall’avversario che si ritrova di fronte. Aveva di fronte mostri sacri e spesso li ha sovrastati.

Esiste un’Inter con Calhanoglu e un’Inter senza Calhanoglu. Con il turno in campo, i nerazzurri girano in tutt’altro modo e si vede anche a Manchester.(Dal 35’ s.t.Si prende un rischio con una brutta verticalizzazione che costa un contropiede pericoloso, ma gioca con generosità, recupera palloni e ribalta il fronte con qualità e coraggio. È già dentro gli schemi di Inzaghi, adesso ne abbiamo la certezza.(Dal 65’Appena entrato gli capita una clamorosa occasione sul destro, ma colpisce con troppa forza e poca precisione, spedendo il pallone alto sopra la traversa da pochi metri dalla linea di porta. Un gran peccato.

Un paio di sbandate su Savinho se le concede, ma è sul pezzo e allo scadere del primo tempo è generosissima la sovrapposizione a Taremi, l’iraniano lo premia mandandolo al tiro, ma Ederson è attento e para con il piede. L’ingresso di Doku lo manda un po’ in tilt, ma regge l’urto.Scalda i guantoni di Ederson con un tentativo abbastanza velleitario. Tutte le migliori azioni del primo tempo capitano sui suoi piedi ma non riesce mai a concludere con cattiveria a precisione, ma è lì a battagliare contro i 4 del City.

(Dal 65’È il grande escluso della serata, entra nel secondo tempo e prova una bella conclusione dalla distanza, trovando attento Emerson).Funge da centravanti di manovra, gioca da boa e premia l’inserimento dei compagni. L’assist più bello è per Darmian, che solo davanti a Emerson non calcia, preferendo un inspiegabile assist per Barella, finendo per sprecare tutto. È la più bella sorpresa della serata.In casa del City rischia con qualche mossa a sorpresa che alla vigilia fa discutere, ma ha ragione lui. I nerazzurri soffrono alcune iniziative del City ma riescono anche a mettere in difficoltà gli uomini di Guardiola, sprecando molte occasioni da gol.

Manchester CitySempre sicuro, nessuna parata impossibile ma quando chiamato in causa risponde.Terzino e mezzala insieme, a seconda dei momenti. Cerca di infilarsi alle spalle di Zielinski, ma trova maggiore spazio quando entra Mkhitaryan.: Ammonito per un’entrata con piede a martello su Zielinski, poi gioca una partita di grande attenzione.In area di rigore sbroglia un paio di situazioni che potevano potenzialmente diventare pericolose, ma non è sempre perfetto.Gioca da terzino, anche se rimane abbastanza sbloccato. Chiama Sommer alla parata quando dalla distanza esplode un bel destro.

Il City inizia a creare quando esce lui.Questa volta non brilla, giocate scolastiche. Lui deve dare di più.Non pare particolarmente ispirato, con un bell’esterno serve Savinho, che però non sembrava il reale destinatario della giocata. Si fa male dopo un allungo, nel tentativo di calciare a rete.Il tocco in area per Foden è degno del più ispirato Harry Potter. Però paga due gol incredibilmente falliti).Sulla fascia gioca con discreto ritmo e punta con continuità l’avversario.

Raccoglie il morbido esterno destro di De Bruyne ma si coordina malissimo e dall’area di rigore spedisce il pallone quasi in fallo laterale. Guardiola gli ordina di giocare quasi con i piedi sulla linea per lasciare a Lewis la possibilità di rompere la linea dei quattro per andare a giocare alle spalle di Zielinski.Si ritrova solo davanti a Sommer ma spara incredibilmente a salve, conclusione centrale che il portiere nerazzurro riesce a respingere. Quando entra lui crea scompiglio con giocare meravigliose, come l’assist per Gundogan).

Al 19’ svetta su Acerbi ma il colpo di testa è lento e finisce comodo tra i guantoni di Sommer.Il City spreca tanto, ma concede anche. Foden in panchina sembra un inutile spreco.