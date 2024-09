Getty Images

Inter, per Correa niente AEK Atene: in arrivo Fofana dal Chelsea

Redazione CM

49 minuti fa



Joaquin Correa sembra ormai destinato a restare all'Inter. Negli ultimi giorni si era fatto avanti il Panathinaikos, che non è l'unico club greco ad essere stato accostato all'attaccante argentino in chiave mercato. Infatti in precedenza per il Tucu si era ipotizzato un possibile trasferimento all'AEK Atene, che però ha preferito battere altre piste.



Una delle quali porta a David Datro Fofana. L'attaccante ivoriano classe 2002 è in arrivo dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di sterline: circa 23,7 milioni di euro. Il Chelsea lo aveva acquistato dai norvegesi del Molde per 12 milioni di euro nel mercato invernale del 2023, per poi prestarlo nella scorsa stagione prima ai tedeschi dell'Union Berlino (2 reti in 17 presenze) e dopo al Burnley, dove ha segnato 4 gol in 15 gare giocate.