Inizia il "". Al via oggi il processo che coinvolge ile che può portare a dei risvolti seri per il calcio inglese. I club rivali della squadra guidata dacredono che una semplice penalizzazione di punti sarebbe una punizione insufficiente qualora i Citizens fossero riconosciuti colpevoli delleche devono affrontare in relazione alle norme del- L'udienza dovrebbe durare circa 10 settimane e: questo perché, spiega il Telegraph, può imporre qualsiasi sanzione "che ritenga opportuna". Guardiola, venerdì scorso, ha dichiarato di credere che molti dei rivali del City vogliano che il club sia sanzionato.

- In questo senso,Questo perché, qualora il City fosse retrocesso di una categoria, sarebbe immediatamente il favorito per la promozione. Un'alternativa, proposta da una figura di spicco del calcio, sarebbe l': questo influirebbe gravemente sulla loro capacità di competere per i titoli. Un'altra sanzione a disposizione della commissione indipendente che giudica il caso sarebbe l', una decisione che avrebbe conseguenze significative.

- La commissione, si legge,in una divisione specifica, poiché non ha giurisdizione su entità come lao la, che organizzano le serie inferiori alla Premier League., che non avrebbe l'obbligo di accettarlo come membro.Se il club fosse ritenuto colpevole e cacciato dalla Premier League,- potenzialmente partendo dalla League Two - considerando i benefici commerciali di avere un club dell'entità del Man City pronto a scalare le divisioni. Ciò soddisferebbe anche coloro che richiedono una pena più severa di una semplice penalizzazione di punti.

, il che avrebbe grandi ripercussioni sulla stagione corrente. Ciò porterebbe all'Questo tipo di situazione potrebbe ancheper una corrispondente riduzione delle partite trasmesse in diretta.

- Il, per concludere,e "attende con impazienza che questa questione venga risolta una volta per tutte".