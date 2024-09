Manchester City, fissata la data per l'udienza: cosa rischia per le 115 violazioni al FPF inglese

Getty Images

Terminata l’attesa: secondo quanto riportato da Sky Sport UK, lae ilhanno trovato una data –in cui si affronteranno davanti a una giuria indipendente per affrontare l'udienza più grande nella storia del calcio inglese. I Citizens, campioni in carica, sono stati accusati dall'associazione calcistica britannica di, a seguito di un'indagine aperta nel 2018.- L’udienza, davanti a una giuria indipendente, durerà almeno 10 settimane:, nel giro di un anno a partire dalla data di lunedì. Eventuali ritardi potrebbero far slittare ulteriormente i procedimenti e se una delle parti coinvolte non dovesse essere soddisfatta della sentenza si potrà procedere con un ricorso in appello, allungando i tempi della vicenda.

. Le accuse includono rivendicazioni sullae lacon un'indagine che la Premier League ha aperto nel 2018.- Tenendo conto della sanzione inflitta all'Everton,(10 punti di penalizzazione), qualora le accuse fossero provate da parte della commissione indipendente. Al momento,C'è un'altra ipotesi, inoltre:che sanerebbe il tutto. Una sanzione economica che però dovrà essere, sempre secondo la stampa inglese,, una cifra rappresenterebbe una sorta di 'compensazione' da redistribuire verso gli altri club.