Getty Images

Manchester United, Diallo perde la madre, gioca e segna: commovente dedica

Redazione CM

10 minuti fa



Una rete inutile ai fini del risultato (i Red Devils sono stati sconfitti dal Brighton per 2-1), ma fondamentale per lo stato d'animo di Amad Diallo, autore del momentaneo pareggio del Manchester United. L'ex Atalanta classe 2002 ha infatti perso la matrigna, la moglie del padre, con la quale è cresciuto sin da quando era piccolo, ma alla domanda di ten Hag sull'essere convocato o meno, non ha avuto dubbi: voleva onorare il ricordo della donna che l'ha reso l'uomo che è diventato ora.



Schierato titolare da Ten Hag nel 4-2-3-1, come ala destra, Diallo ha segnato e dedicato il primo gol stagionale alla memoria della madre: commovente l'esultanza al momento della rete, dove ha indicato il cielo tra gli applausi dei tifosi e il supporto dei compagni di squadra. Grande commozione e partecipazione da parte di tutto il pubblico presente sugli spalti.