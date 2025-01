Manchester United-Dorgu, incontro con il Lecce: la prima offerta, Napoli alla finestra

Dalla teoria ai fatti: ilfa sul serio perI dirigenti inglesi sono arrivati in Italia per avere il, dopo aver manifestato il proprio interesse per l’esterno ai salentini in alcuni recenti contatti telefonici.La missione è partita. Come riportato da Sky Sport, gli intermediari e un dirigente del Manchester United si sono seduti faccia a faccia con il direttore Pantaleoe il presidente SaverioLa trattativa insomma prosegue, portata avanti dagli intermediari Leone Frank, dell’agenzia CAA Base. Nel pomeriggio l’incontro con la prima offerta che dovrebbe aggirarsiA questi lo United vorrebbe aggiungerneTroppo pochi, per ora, per il Lecce.

Forti anche dell’interesse concreto delche, a differenza della squadra di, prenderebbe il giocatore e lo lascerebbe, i pugliesi sanno di poter chiedere qualcosina in più e, dopo un’asta, potrebbero incassare una cifra superiore. Il danese d’altronde è sempre più in rampa di lancio: gioca da terzino, da ala e anche da attaccante esterno. A lui si sono interessate anchema ora, con una missione precisa, il Manchester United punta ad anticipare tutti.