Manchester United, intervento al piede per Yoro: arrivato per oltre 60 milioni, i tempi di recupero

AFP via Getty Images

Brutte notizie per il. Erik ten Hag perde subito il grande colpo dell’estate, finora, dei Red Devils, il difensore. Il gioiello francese, annunciato lo scorso 18 luglio e arrivato dal Lille per oltre 60 milioni di euro, si è infortunato al piede e si sottoposto ad intervento chirurgico. Ad annunciare l’esito dell’operazione è stato proprio il Manchester United attraverso una nota ufficiale.“Il difensore del Manchester United Leny Yoro è stato operato oggi con successo a seguito dell’infortunio riportato al piede. Il giocatore arrivato dal Lille si è infortunato durante la recente amichevole giocata contro l’Arsenal a Los Angeles negli USA”.

“La riabilitazione di Yoro inizia adesso e non vediamo l’ora che il diciottenne torni in forma tra circa tre mesi”.Leny Yoro rischia di aver chiuso in anticipo il suo 2024. Per il ritorno in campo del difensore ex Lille bisognerà aspettare la fine dell’anno solare. Da capire come procederà la riabilitazione e il graduale ritorno in campo con l’obiettivo di aggregarsi al gruppo al più presto.