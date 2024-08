Alvarez dal Manchester City a Madrid: la risposta di Guardiola

AFP via Getty Images

, allenatore delcampione d'Inghilterra, parla in conferenza stampa prima dell'amichevole con il Chelsea negli Stati Uniti: "L'infortunio di Erling Haaland? Si sente molto meglio. E spero che possa giocare qualche minuto contro il Chelsea".Sul mercato, e sui rumors circa un eventuale trasferimento di Julian Alvarez all'Atletico Madrid, Guardiola si trincera dietro un , che ieri è stato eliminato con la sua Argentina alle Olimpiadi di Parigi per mano della Francia, preferendo il "no comment".Guardiola poi parla del suo ex collaboratore, oggi allenatore del: "Ha fatto davvero un ottimo lavoro, incredibile, al Leicester: la promozione in Premier League e ora è in una delle prime cinque o sei squadre in Inghilterra. Gli auguro il meglio perché se lo merita. Le brave persone meritano il meglio".

: "Come manager ha successo perché ha la cosa più importante. Essere un manager significa credere profondamente in qualcosa, ma davvero, profondamente, profondamente. Qualunque siano i risultati, io resto fedele alla mia idea. Ed è per questo che crede in quello che fa. E avrà successo. Non so per quanto tempo, ma ce l'avrà".