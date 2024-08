Manchester United-Liverpool: formazioni, dove vederla in tv e streaming

GETTY

Un nuovo capitolo di una delle più grandi rivalità nella storia del calcio inglese: a Old Trafford si affrontanoLa terza giornata della Premier League mette di fronte i Reds di Arne Slot e i Red Devils di Erik ten Hag, divisi da tre punti in classifica.Il Liverpool, che nelle scorse ore ha ingaggiatodalla Juventus, è a punteggio pieno grazie alle vittorie, entrambe per 2-0, contro Brentford e Ipswich Town.Tre invece i punti per il Manchester United, che ha battuto il Fulham alla prima giornata per poi perdere contro il Brighton nel secondo turno.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Manchester United - Liverpool in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Tutte le informazioni su Manchester United-Liverpool: