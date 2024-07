Manchester United, Zirkzee è UFFICIALE: cifre e commissioni, tutti i dettagli. "Qui per vincere più trofei"

LE PRIME PAROLE - Al momento della firma, Zirkzee ha dichiarato: "Avendo discusso con l'allenatore e i leader del club, so quanto sarà eccitante il futuro qui e non vedo l'ora di fare la mia parte per raggiungere il successo. Sono un giocatore che ha sempre dedicato tutto per vincere; Sono pronto per questa prossima sfida, per arrivare a un altro livello nella mia carriera e vincere più trofei. È un privilegio entrare a far parte di un club così iconico. Ora devo prendermi una breve pausa dopo essere stato con la nazionale, ma tornerò pronto a lasciare subito il segno".