Milan, Ibrahimovic: "Zirkzee è passato. Kia? Ci sono agenti che i problemi li creano. Acquisti? Serve fare spazio. Theo..."

Il senior advisor del fondo RedBird proprietario delè intervenuto da Milanello per presentare la nuova stagione 2024/25 del club rossonero e il nuovo allenatore Paulo Fonseca. Tanti i temi trattati, dalla strategia di sviluppo al mercato con la parola chiave che è stata "carica".è ormai un tema passato mentre non lo è, che rimarrà in rossonero.Siamo finalmente qui al primo giorno di attività e allenamento qui a Milanello che sarà aperto alla stampa. Oggi parliamo di presente, qualche giorno fa abbiamo parlato di Futuro (il Milan under 23 ndr.). Dobbiamo spiegare la nostra strategia e le idee che abbiamo. Stiamo studiando su tante cose che possono arrivare, senza fretta. Siamo molto carichi con tanta fame e tanta voglia di iniziare questa nuova avventura. Carichi con questa nuova avventura.

Come ho detto prima ci sono delle mosse che abbiamo fatto, ma non serve fretta. Il mercato è lungo. Stiamo parlando e stiamo discutendo e non c'è niente di fatto. Zirkzee è il passato. Sappiamo chi vogliamo e c'è qualcuno che abbiamo puntato""Per portare giocatori devi anche creare spazio. Non vogliamo avere una rosa di 30 giocatori. La rosa sarà di 23 giocatori. Arriverà sicuro qualcuno, ma prima si dovrà liberare spazio. Fonseca avrà giocatori funzionali per migliorare la squadra. Però dobbiamo ragionare non solo su chi entra, ma anche su chi esce. Non è football americano dove ci sono 40-50 giocatori per squadra"

"Theo è un giocatore del Milan. Siamo fortunati, abbiamo tre giocatori nelle semifinali dell'Europeo. Poi noi sappiamo che è molto felice qua, che la famiglia sta bene, con il nuovo allenatore avrà molto più spazio per giocare come piace di più a lui. Andrà molto bene, non sono preoccupato".- "Sono convocati, ma per la squadra Milan Futuro. Non fanno parte della prima squadra""Abbiamo fatto tanto lavoro per cambiare la parte medica del club. A gennaio-febbraio abbiamo avuto tanti infortuni e non eravamo soddisfatti. Abbiamo cambiato tanto anche nello staff medico e con lo staff di Fonseca penso che ora siamo sulla strada giusta"

"Fonseca non può svelare oggi tutte le sue tattiche se no gli avversari sanno già tutto"."Non sono deluso dall'agente. La verità è un'altra, la realtà è differente. C'è il procuratore che risolve e quello che crea il problema. La realtà e le voci non erano la stessa cosa. Abbiamo un'idea concreta, speriamo che si concretizzi nel più breve tempo possibile"."Bisogna trovare soluzioni per quei giocatori che non avranno spazio e che sono ancora dentro. Tre attaccanti? Dipende dalle situazioni. Dipende anche dal mister se ha bisogno di altri attaccanti. Vogliamo giocatori che vengano utilizzati e non che siano così solo per fare numero".

"Capisco la passione e l'ambizione. Si aspettano tanto, ma siamo in un momento di movimento di idee e strategia. Capisco che i tifosi vogliano vincere, ma siamo sulla stessa pagina. So che non ci sono gli ultras, ma oggi mancano tanti giocatori. Siamo tutti sulla stessa barca, andiamo dritti. Dio ci ha messo 7 giorni per creare il mondo, qui siamo al giorno 1".