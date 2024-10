Mancini, altro pareggio deludente: la qualificazione al Mondiale si complica. E lui litiga con un tifoso

Getty Images

Roberto Mancini sotto accusa. Il commissario tecnico dell'Arabia Saudita, al termine del pareggio 0-0 contro il Bahrein, s. L'ex guida degli Azzurri fin qui ha centrato un solo successo, contro l'Indonesia, nel gruppo C di qualificazione al Mondiale 2026, con due pareggi (entrambe le sfide finite X con tanto di rigore fallito) e un ko, contro il Giappone, che guida la classifica con 10 punti in 4 match.- L'Arabia Saudita al momento è al terzo posto con 5 punti, dietro all'Australia, che ha gli stessi punti ma una migliore differenza reti. Lo 0-0 contro il Bahrein ha deluso stampa e tifosi. Vanno al Mondiale direttamente le prime due di ogni girone. Mancini, al termine della sfida, ha parlato così: "I. Come risolverlo? Non lo so".

Dopo la sconfitta contro il Giappone, un giornalista nipponico aveva provocato Mancini: "Ricevi uno stipendio molto alto e la tua squadra non si comporta bene in camp..", con il tecnico di Jesi che lo aveva interrotto: ". Poi un'altra polemica con i vertici del campionato saudita: "In campionato giocano sempre più stranieri, questo è un problema per la Nazionale".