Arabia Saudita, Mancini sbotta contro un giornalista: "Vuoi vedere il mio conto in banca?"

AFP via Getty Images

Non solo la sconfitta per 2-0 contro il Giappone, non solo lo sfogo contro il campionato arabo che non dà spazio ai calciatori locali:L'Arabia, eliminata ai rigori dalla Corea del Sud ai quarti di finale dell'ultima Coppa d'Asia, sta faticando nelle qualificazioni ai Mondiali 2026: ferma a quota 4 punti, ora a -5 dalla capolista Giappone e agganciata dall'Australia – che ha superato per 3-1 la Cina – e dal Bahrain.

Tutto questo frutta a Mancini alcune, anche da parte di giornalisti non arabi, come il collega giapponese che gli si è rivolto dopo la sconfitta contro i Blue Samurai:, l'inizio della domanda che faceva riferimento ai 30 milioni di euro annui percepiti dal Mancio, che non ha atteso la fine dell'enunciato.la risposta piccata. "Prima mi chiedevi di giocare con quattro difensori, e questo è il modulo attuale, e ora mi chiedi perché gioco in questo modo", un altro estratto riportato dal Corriere della Sera, stavolta rivolto a un membro della stampa mediorientale.