Anche Roberto Mancini difende Moise Kean. Il commissatio tecnico dell'Italia, che il prossimo 27 maggio riceverà il premio Enzo Bearzot, ha dichiarato: "L'atteggiamento usato contro Kean è insopportabile. Bisogna stigmatizzare i buu razzisti, non se ne può più. Serve prendere posizione, agire anche duramente, affinché queste cose finiscano. L'esultanza di Moise? È un ragazzo e magari la prossima volta non lo farà, però si può essere sentito in difficoltà. ​Anche in Inghilterra, dove sono molto più avanti di noi nella lotta al razzismo, accadono ancora queste cose, ma noi dobbiamo fare molto di più per eliminarle del tutto".



SU BONUCCI - "Ho letto qualcosa e mi sembra che Bonucci sia stato frainteso. E comunque poi sembra che la cosa importante sia la polemica tra Balotelli e Bonucci, invece che quanto accaduto in campo. Bisogna cercare di fare in modo che non avvenga più. E poi, in ottica Nazionale, bisogna vedere se saranno convocati tutti e tre...".



SU KEAN E BALO - "Kean gioca in un club dove credo gli diano consigli, ha un allenatore esperto che sicuramente lo aiuta, non ha bisogno dei miei consigli. Quando poi verrà in Nazionale parlerò con lui per spiegargli qualcosa che magari può essergli utile. Io auguro a Kean di fare quello che ha fatto Mario quando era giovane, perché c'è stato un momento della carriera di Mario in cui è stato un giocatore straordinario. Quindi speriamo che riesca a fare queste cose per tanti anni".



SU ZANIOLO - "Se è consigliabile per Zaniolo restare alla Roma anche senza Champions League? Non lo so, lui è un bravo giocatore, un ragazzo giovane che deve imparare ancora tanto e deve crescere e migliorare. La cosa più importante per lui è giocare, e giocare sempre come sta facendo adesso". SUL CALENDARIO - "Se il prossimo campionato finisse un po' prima del 24 maggio sarebbe meglio, questo è sicuro. Vediamo adesso quello che si può fare".



SU ICARDI - "Mi dispiace per la situazione che si è creata intorno a Mauro, perché conosco il valore del ragazzo e del giocatore. È sempre spiacevole quando capitano queste cose perché poi ci rimettono tutti".



SULLA JUVE - "Parliamo di una squadra molto forte, che non ha solo 11 giocatori e per questo vince da tanti anni. Ha costruito benissimo, preso giocatori molto bravi e migliorato ogni anno. È chiaro che le altre squadre debbano migliorare visto che si finisce sempre abbastanza lontani dalla prima e questo nel campionato non dovrebbe accadere, ma penso che anche le altre con un po' di tempo possano avvicinarsi".