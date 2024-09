AFP via Getty Images

Dopo il deludente pareggio per 1-1 in casa con l'Indonesia di settimana scorsa,. Nonostante un inizio in salita,cinque minuti più tardi.al 39' su assist di Nasser Al Dawsarie, dopo un gol annullato per fuorigioco al cinese Wang Shangyuan al 54',su passaggio di Musab Al Juwayr.Mancini ha lasciato

Nella terza fase delle qualificazioni asiatiche ai Mondiali 2026dopo le prime due giornate.Prima fase: le 20 squadre con il peggior ranking del continente si sfidano in partite di andata e ritorno.Seconda fase: alle dieci squadre vincitrici della prima fase si aggiungono le altre 26 per un totale di 36 squadre che sono divise in 9 gruppi da 4 squadre con partite di andata e ritorno. Le prime e le seconde classificate si qualificano alla terza fase.: le 18 squadre vengono divise in tre gruppi da 6 squadre ciascuno con partite di andata e ritorno. Le prime due di ogni girone si qualificano alla fase finale del Mondiale 2026, le terze e le quarte vanno alla quarta fase.

Quarta fase: le 6 squadre vengono divise in due gironi da 3 squadre ciascuno con partite in gara unica. Le prime classificate si qualificheranno direttamente alla fase finale del Mondiale 2026, le seconde classificate passano alla quinta fase.Quinta fase: si sfidano le due seconde classificate della quarta fase. La vincitrice accederà allo spareggio intercontinentale.