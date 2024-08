Abdulhamid alla Roma, è ufficiale: cifre e dettagli

Nuovo rinforzo sulla fascia per la Roma, che in questi minuti. Esterno destro classe '99, arriva dal club arabo dell'Al-Hilal, squadra dove - tra gli altri - giocano anche Neymar, Milinkovic-Savic e Koulibaly. La Roma ha annunciato il suo acquisto attraverso un video sui suoi canali social e con un comunicato ufficiale: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto a titolo definitivo di Saud Abdulhamid dall'Al-Hilal".- Per prendere il primo giocatore dell'Arabia Saudita nella storia della Serie A, la Roma ha speso 3 milioni di euro bonus compresi, un fisso di 2,5 più 500mila euro per la parte variabile. "Esterno destro - si legge sulla nota ufficiale del club giallorosso - il classe '99 può agire anche sul versante mancino.. Lo testimoniano i dati statistici racconti nell’ultima stagione, in cui ha vinto il campionato da protagonista con l'Al-Hilal: ha contribuito a otto gol con 3 reti segnate e 5 assist forniti, in 32 apparizioni complessive nella Pro Saudi League. In giallorosso, indosserà la maglia numero 12. Si tratta del primo calciatore saudita della storia della Serie A".

- Il nuovo acquisto verrà utilizzato da De Rossi soprattutto sulla fascia destra,, che ha alcune richieste dall'Olanda ma per il quale ancora non è stata trovata una soluzione. A sinistra invece i giallorossi hanno Angeliño - riscattato dal Lipsia per 5 milioni di euro, dovrebbe essere il titolare - il nuovo acquisto Sohm e Zalewski, sul quale ci sono club olandesi.