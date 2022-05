Il ct dell'Italia Roberto Mancini ha commentato l'addio di Chiellini alla Juventus: "E' un grande dispiacere, è stato un giocatore importante, un ragazzo per bene e un personaggio importante per tutto il calcio italiano. Il tempo passa per tutti e le scelte vanno rispettate, ma penso che potesse giocare ancora ad alti livelli e fare qualche partita importante. Però ognuno conosce il proprio corpo".