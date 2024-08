Parte ufficialmente lae dal campo arrivano indizi che si legano a doppio filo con il mercato. Nella sfida di questa sera trae Bayer Leverkusen, la prima della giornata di apertura del campionato tedesco, giungono notizie che accendono l'interesse della Serie A. Si parla in particolare di, centrocampista entrato nel mirino di Roma e Milan.Il mediano classe 2001, reduce dal secondo posto alle Olimpiadi con la Francia Under 23, non è tra i giocatori del Borussia Monchengladbach che questa sera affrontano i campioni in carica di Xabi Alonso. Ma. Un indizio che, si sa, spesso in tempo di calciomercato vuol dire cessione più vicina.

Il giocatore è stato in più occasioni accostato a club di Serie A, con lain pole position per provare a regalarlo a Daniele De Rossi. Nonostante l'acquisto di Enzo Le Fée, i giallorossi hanno bisogno di rinforzare il centrocampo in questi ultimi giorni di mercato e quello di Koné è un. Attento alla situazione è anche il, generalmente già al completo in quanto a mercato, ma, considerando anche le possibili uscite di Yacine Adli e Ismael Bennacer (il primo non è partito per Parma, il secondo sì) per fare eventualmente spazio in rosa a un nuovo innesto.

Secondo quanto riportato da Sky Deutschland, il club tedesco non ha ancora ricevuto offerte formali per il proprio centrocampista, che dalla sua parte ha espresso lae l'esclusione dai convocati ne è la riprova. Il Borussia valuta il giocatore almeno, per liberarlo dal contratto che lo lega al club