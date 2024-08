Getty Images

La Supercoppa Europea 2025 non se la scorderà di certononostante per la suasia arrivata una sconfitta per 2-0 e un sogno che si è infranto contro il Real Madrid sotto le giocate di Vinicius e i gol di Valverde e Mbappé. Al minuto 90 della gara, infatti, per il centrocampista bergamasco è arrivato il coronamento di quello che, almeno per il momento, era il suo di sogno ovvero quello di trovarecon la maglia del suo cuore.e per la sua nuova pepita ha trovato spazio in una notte così importante.

AlbertoIn famiglia sonoanche se il più piccolo ha iniziato davvero da poco e il più grande sta proseguendo un percorso leggermente diverso, nei college degli Stati Uniti. La famiglia di Manzoni non ha paura di cambiare paese e Alberto ha raccontato che. Un'esperienza che lo ha arricchito e aperto sia dal punto di vista linguistico che culturale e che oggi, a suo dire, lo sta aiutando parecchio.

Chi gli procura quell'aggancio è ilche lo accompagnava sempre ai campi della Pierino Ghezzi prima del periodo francese e che nel frattempo aveva conosciuto alcuni dirigenti giovanili bergamaschi. Gli propose il nipote e da lì iniziò questa bella storia d'amore.Nelle giovanili giocava da attaccante,. Insieme hanno fatto spesso anche da raccattapalle a bordo campo all'allora non ancora Gewiss Stadium e andando a ripescare la celebre esultanza fra Denis e il figlio raccattapalle troverete Manzoni accanto a loro. L'idolo d'infanzia di Alberto però era un altro argentino, un altro "fenomeno" passato da Zingonia molto più vicino al suo ruolo:da cui ha spesso e volentieri provato a rubare movimenti e giocate.

e i numeri in zona gol fino all'Under 15 non sono da sottovalutare. L'Atalanta però vede in lui un futuro più arretrato e, pian piano,mantenendo però l'istinto innato del gol. L'anno scorso in Primavera ha chiuso la stagione con 9 gol e 5 assist nella cavalcata conclusa con la semifinale scudetto persa. Centrocampista, ma anche rifinitore.che quest'anno dovrà ri-abbassare il suo baricentro nel Real di Rordygo-Mbappé-Vinicius e che nella notte della Supercoppa Europea Manzoni ha potuto ammirare da vicino. Che sia di buon auspicio per il futuro suo, dell'Atalanta e anche della nostra nazionale.