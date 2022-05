, esperto terzino del, parla in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League con il Liverpool: "Siamo molto contenti di essere qui. Abbiamo fatto una stagione stupenda, siamo competitivi e meritiamo di essere arrivati alla finale. La voglia viene mangiando per giocare una sfida e vincerla. Conosco Ancelotti da otto anni, ho la fortuna di potermi allenare con lui. Sa gestire lo spogliatoio, capisce di calcio. Poi tutti vogliono giocare, partecipare, ma credo che in questa stagione non abbiamo avuto quasi nessun problema. Questo arrivare dal mister, che è tranquillo e ci dice la verità".- "Tutti sanno la mia passione e il mio amore per il Real Madrid, è il club della mia vita. Quando ho incominciato a giocare a calcio, la Fluminense mi ha dato tutto per fare il calciatore. Futuro? Non lo dirò qui, ora. Non ho bisogno di una statua, la mia storia è stata fatta al Real Madrid. Per me non c’è molto senso di avere una statua".- "Conosciamo la qualità di Karim, non è solo questa stagione che sta facendo benissimo. E' un leader della nostra squadra, non devo dire molto di più. Aiuta la squadra giocando con il suo calcio".- "Siamo nervosi, perché sappiamo cosa vuol dire giocare una finale. Come ha detto Ancelotti dalla notte, con la partita che arriva, ci saranno più preoccupazioni".- "Avere brasiliani in una finale di Champions è un orgoglio per il mio Paese: spero che i tifosi che guardano la sfida si divertano".