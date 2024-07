Marchisio bersagliato dai Drughi: "lacchè", "rinnegato". La risposta: "Non siete tifosi". Cos'è successo

Redazione Calciomercato

L'ex centrocampista della Juventusha voluto rispondere con un lungo post su Instagram allo striscione che i, gruppo organizzato della tifoseria bianconera, hanno esposto all'esterno di un ristorante di cui Marchisio è socio.IL POSTLa frase incriminata riguarda la presenza in grande maggioranza di tifosi del Torino nel capoluogo piemontese, mentre quelli della Juventus si trovano in tutta Italia, ma sono in minoranza nella città di casa. Considerazione, questa, che non è andata giù ai Drughi...

Al podcast De Core: “. Il tifoso della Juventus a Torino non è che non si trova tanto ma Torino è proprio del Toro. Quando c’è il derby della Mole sono loro l’anima del derby, che lo fanno tenere sempre attivo. Mentre il tifoso della Juve è un po’ sparso ovunque. Siamo ovunque ma non abbiamo il nostro nucleo principale diciamo così“.