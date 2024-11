Marchisio: "Juventus coperta corta, Giuntoli faccia mercato a gennaio. Vlahovic è troppo solo, Zirkzee top"

L'ex centrocampista e bandiera dellaClaudio, oggi talent scout con la sua agenzia, ha concesso una lunga intervista a margine del taglio del nastro dell'inaugurazione dei nuovi campi sportivi di Pietra Alta-Falchera, nella periferia di Torino. Tanti i temi trattati a partire dalla solitudine di Vlahovic passando alla necessità di fare mercato anche a gennaio."Sembra un po' di essere tornati al passato, con le Sette Sorelle e questa classifica così corta. Mi auguro possa durare il più possibile. È un campionato equilibrato. Ci sono squadre più pronte e progettate per arrivare a vincere. Però sì, è equilibrato. C'è chi ha avuto più partite, chi ha subito più infortuni. Chi deve trovare l'assetto giusto, magari con un nuovo allenatore. Metto l'Inter davanti a tutte le altre, Napoli compreso".

"Arriva da anni non facili, ma ha appena attraversato un grande cambiamento. Ed è passata da un tecnico che conosceva benissimo l'ambiente e che ha vinto una Coppa Italia. Ora l'idea è totalmente diverso. Abbiamo visto partite con la Juve in 10 uomini, come Lipsia, e la squadra che ne veniva ugualmente fuori alla grande. Altre gare sono state meno belle!."Deve trovare il proprio equilibrio, a parer mio la coperta sembra un po' corta. Da tifoso: spero che a gennaio possa arrivare qualcosa. Auspico qualche colpo dal prossimo mercato".

"Parliamo di un giocatore di grandissimo talento e l'ha dimostrato l'anno scorso. Poi quando si parla di un calciatore che ha fatto bene la stagione precedente con un tecnico specifico, ma se i due hanno preso strade diverse... Molte volte si prova a riavvicinarli, ma non vuol dire che possa essere la strada giusta. Bisogna avere fiducia in un giocatore come Vlahovic, che sta dimostrando comunque il suo talento. E ricordare che è da solo. Ripeto: spero che a gennaio possa arrivare qualcuno, compreso il rientro di Milik in campo"."Sono tutti talmente esperti che sapranno come fare. La perdita di Bremer e Cabal è importante, ma la Juve ha giocatori in quel ruolo che possono dare realmente una mano a Thiago Motta".

"Sono classiche situazioni, capitano durante una stagione. E capiteranno anche per giocatori in altri reparti. C'è chi sta meglio, c'è chi sta meno bene...".