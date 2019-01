Dagli studi di Calciomercato L'Originale su Sky Sport, Massimo Marianella ha commentato l'operazione Aaron Ramsey per la Juventus in vista del prossimo giugno: "Conosco bene Ramsey da tanti anni all'Arsenal: è un acquisto straordinario. La Juve prende il prototipo del centrocampista moderno, fa gol stupendi ma c'è un solo problema da incubo: ha avuto infortuni muscolari continui negli ultimi anni. Ma è fenomenale come tipologia di giocatore", le sue parole.