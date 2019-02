Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva l'ex ds di Napoli e Atalanta, Pierpaolo Marino, ha parlato del prossimo mercato dell'Inter. "Il club nerazzurro prenderà un grande centrocampista a giugno. Io credo possa essere più Rakitic che Modric. Vedremo come andranno le cose. Icardi? Penso che a questo punto la situazione con l'Inter sia compromessa. Penso che andrà via. Chiesa? È un pallino di Marotta e so che padre e figlio preferiscono l'Inter fra tutte le squadre italiane".