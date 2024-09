Marmoush, il Faraone "che non vuole essere Salah" vola con l'Eintracht: Mido lo ha scoperto, il Liverpool lo brama

Getty Images

Omar Khaled Mohamed, l'egiziano atipico che si sta prendendo la luce dei riflettori nel campionato tedesco, è un personaggio di poche parole, che non ama i paragoni e soprattutto non gradisce essere accostato al suo compagno di nazionale, il calciatore più forte della storia dell'Egitto e uno dei migliori di sempre dell'intero continente africano: la doppietta di oggi a Kiel contro l'Holstein è però una sentenza che porta l'Eintracht Francoforte al secondo posto della classifica e l'attaccante classe 1999, cresciuto nelle giovanili del Wolfsburg, al primo posto della classifica cannonieri del campionato tedesco.

Dominatore della Bundesliga finora, meglio di Harry Kane e Victor Boniface, visti e considerati anche i tre assist messi a referto: una conferma dopo le 12 reti in 29 partite messe a segno l'anno scorso, nel corso della sua prima stagione all'Eintracht, dove arriva a parametro zero, dopo aver risolto il contratto con il club della Wolksvagen.Egiziano atipico, poiché cresciuto praticamente in Germania: tesserato a 18 anni dalla squadra riserve del Wolfsburg, è in possesso di passaporto canadese e in comune con Salah, a inizio carriera, aveva il ruolo: inizia infatti la carriera da esterno sinistro,, salvo poi cambiare ruolo sotto la guida dell'indimenticabile Mido, suo tecnico al Wadi Degla, che lo adatta a centravanti.

Genio e sregolatezza da calciatore, pragmatismo da allenatore: Marmoush diventa una punta ed emigra in Europa, prendendo in prestito il soprannome di "Faraone" proprio dall'ex Ajax e Roma. e facendosi le ossa nel corso dei prestiti al St. Pauli e allo Stoccarda.Titolare della nazionale egiziana, protagonista ne Die Adler, cercato dal Liverpool sul mercato: stando a quanto riportato dalla BILD, la dirigenza dei Reds starebbe preparando un'offerta vicina ai 60 milioni di euro per il 25enne. Che non vuole essere Salah, ma che potrebbe presto giocarci assieme.