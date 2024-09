Cagliari: i numeri dell'attacco preoccupano. Con Lapadula e Pavoletti ai box si doveva fare di più con il mercato?

Getty Images

Gianluca Lapadula e Leonardo Pavoletti non prenderanno parte alla trasferta di Parma. Ad annunciarlo è stato lo stesso tecnico Davide Nicola durante la conferenza della vigilia.ancora di più i tifosi del Cagliari, vista la scarsa vena realizzativa del reparto offensivo.Un solo gol in cinque partite di campionato. Il gol dicontro il Como, complice anche un errore di Pepe Reina, è l'unica marcatura stagionale. Ad oggi sono solamente 13 i tiri effettuati nello specchio dai rossoblù, meno di tre tiri in porta a partita contando la media. Certo, bisogna dire che sono stati colti benema per una squadra che ha giocato anche quattro gare su cinque in casa sono numeri veramente preoccupanti.

Roberto Piccoli è ormai diventato ildell'attacco del Cagliari. Non è mai stato, almeno sino ad oggi, un vero e proprio bomber di “razza” ma sul campo è quello a cui tocca il compito sporco, di fare sportellate, tenere palla. Il “problema” sono i vari sostituti e compagni di reparto. Zito Luvumbo al momento è tanta corsa ma allo stesso tempo tanta scoordinazione, tant'è che Nicola sta addirittura pensando di utilizzarlo, come fece Claudio Ranieri, comequando gli avversari abbassano i ritmi. Leonardo Pavoletti, l'uomo della provvidenza, è ai box per i soliti acciacchi da vecchiaia, e questo lo si sapeva da tempo., che aveva ritrovato il gol in Coppa Italia,per un problema al tronco e in fase di torsione mentre Kingstone Mutandwa è per ora ancora troppo acerbo per avere tutto il peso dell'attacco e quindi se verrà utilizzato sarà come sempre negli ultimi minuti di gara.

Un mercato che negli ultimi giorni aveva fatto parlare tanto del possibile addio di Gianluca Lapadula, in direzione Serie B. Una voce di mercato che nelle interviste post partita contro la Cremonese ha spento lo stesso attaccante peruviano. Le offerte ci sono state ma alla fine, o meglio dall’inizio,quella di restare in Sardegna. Ancora di più, dopo questa “scoperta”, i tifosi si chiedono come mai allora il reparto non sia stato completato, visto che, fatti alla mano, sarebbe servita un’altra punta in rosa. Okereke e Borini sono stati i nomi più caldi, ma poi, con la scusa della non cessione di Lapadula non si è mosso più nulla. Un problema che comunque ora verrà analizzato nel dettaglio dalla società, pronta a tornare sul mercato non appena aprirà la sessione invernale.

Intanto Davide Nicola sta preparando la delicata sfida di domani sera in casa del Parma. In attacco Roberto Piccoli è l’unico sicuro del posto, mentre al suo fianco potrebbe rifiatare Luvumbo per dare spazio all’idea. Il Cagliari ha bisogno di una scossa, ha bisogno di segnare e deve uscire da questo problema il prima possibile. Per il resto il modulo dovrebbe essere nuovamente quello del 3-5-2 con ancora Zappa terzo di difesa in vantaggio su Palomino, che in Coppa non ha comunque sfigurato. Wiesteska non verrà convocato ancora per alcuni problemi fisici, anche se, le sue continue esclusioni, fanno pensare sempre di più ad un giocatore che verrà ceduto (problemi fisici a parte) durante la prossima sessione di mercato. Il ballottaggio più serrato è quello tra Paulo Azzi e Nadir Zortea, che si contendono una maglia da titolare sull’out di destra.