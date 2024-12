Marotta alla cena di Natale dell'Inter: "Non è vero che chi più spende più vince"

Il presidente dell'Beppeha parlato alla società durante la festa di Natale. Questo il discorso del numero uno nerazzurro nella trascrizione di Sky Sport:“La festa di Natale è per antonomasia quella della famiglia e vorrei sottolineare questo concetto:, un insieme di persone con grandi valori, e questo è l’aspetto più importante. È un momento in cui, come in tutte le famiglie, si fa anche un consuntivo, della stagione passata che è stata splendida, e di quella in corso. Abbiamo avuto unper dare continuità storica al club nel rispetto della sostenibilità.e attraverso la vostra competenza ed esperienza. I due valori importanti che dobbiamo riconoscerci sono il grande senso di appartenenza e la grande cultura del lavoro. Dobbiamo perseguire successi nel rispetto della sostenibilità ma essere ambiziosi:”.

Di seguito anche il discorso di Simone, il tecnico, giunto ormai al quarto Natale con l'Inter:“È un piacere essere qui con voi, per me è il quarto Natale e quindi motivo di grande orgoglio”, ha esordito Inzaghi. “Ringrazio tutte le persone che lavorano dietro le quinte, facendoci sentire a casa ogni giorno. Un pensiero alla squadra, ai successi che ci sono stati in questi anni sperando di ripeterci. Grazie a voi e ai tifosi”.Il 2024 dell'Inter è stato da ricordare, con il 20esimo Scudetto conquistato nella sera del derby di ritorno contro il Milan e poi un cammino tra Champions League e campionato che lascia aperti gli scenari migliori, nonostante il dominio in Serie A dell'anno scorso non si stia ripetendo.