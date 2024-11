Getty Images

Il presidente dell'Inter,, ha parlato a Sky nel prepartita della sfida contro il Lipsia, quinta gara della nuova super Champions League."Calendario difficile ma messi bene, ce lo aspettavamo? Sapevamo che eravamo cresciuti come squadra e come gruppo. Sappiamo che eravamo superiori nei nostri mezzi. Con questo nuovo format non so quanto basterà. C'è una grande compressione di squadre in pochi punti, quindi ogni partita ha una storia a sé"."Direi che non ci pensiamo. Siamo una squadra fatta di giocatori esperti, sappiamo che si gioca sempre ogni 3 giorni e si affrontano le squadre una per volta. Domenica affrontiamo una squadra che straordinariamente sta occupando una posizione di classifica che però le compete per quanto sta facendo".

"Questa rosa nel 90% è quella dell'anno scorso e per il 60% di due anni fa. I giocatori sono cresciuti, Inzaghi ha a disposizione tanti giocatori bravi. Dimarco ha detto che siamo tutti forti e io aggiungo che lo è anche l'allenatore. Poi la panchina è forte e quindi se gioca uno o gioca l'altro il risultato è lo stesso. Inzaghi gestisce una rosa di 24 giocatori tutti all'altezza".