Giuseppe, ha parlato a margine dell'evento Il Foglio Sportivo. Queste le sue parole: "Inzaghi l'aveva preparata molto bene, il merito dell'exploit di ieri è suo. La grande vittoria fa parte anche di una valutazione che trova protagonisti alcuni nostri giocatori che sono veramente bravi, lo sono tutti, ma alcune giocate importanti ci hanno permesso di vivere questa serata. Non ci sediamo, sappiamo che ci sono altri 90 minuti da giocare e nel calcio ho visto anche situazioni ribaltate. Dovremo avere la determinazione e la forza di affrontare il ritorno come se fosse la prima e unica partita"."Devastante è un aggettivo molto forte, mi aspettavo un'Inter determinata perché sapevo che Inzaghi aveva preparato i giocatori nel modo giusto. Stiamo bene e di conseguenza ero certo di un'ottima prestazione"."Questa è una linea che fa parte della nostra strategia. Gli artefici di questo sono Piero Ausilio e Dario Baccin. Sono state colte delle ottime opportunità, i parametro zero coincidono con grandi protagonisti che hanno dalla loro non solo il lavoro ma anche qualità tecniche""Se ne sta occupando Ausilio e sta facendo questa attività molto bene".Poi dal palco: "Belle soddisfazioni? Assolutamente sì. Ci si sente contenti, ma non euforici fino in fondo, aver vinto il primo match non significa aver conquistato la qualificazione alla finale, ma aver visto una prestazione di buon auspicio per il ritorno, da poter affrontare con attenzione perché mi è capitato di vedere risultati ribaltati"."Perdemmo in casa 0-3 col Real Madrid, poi andammo a Madrid e vincevamo 3-0 fino alla fine e un rigore abbastanza generoso ci punì"."Credo che l'approccio sia stato determinante, abbiamo colto l'opportunità di andare doppiamente in vantaggio. Questo ha destabilizzato il Milan, che è venuto fuori alla distanza ed è una squadra forte"."Secondo me conta la prestazione, che ha generato il risultato. Siamo stati bravi nel fare gol nella prima fase e bravi nella seconda fase a controllare le insidie offensive del Milan. È una valutazione confortante alla luce di quello che sarà il ritorno, contro una squadra che avrà una carica ancora più forte"."Penso di sì, le valutazioni su un allenatore non si fanno sugli episodi, ma bisogna guardare in grande ed è stato bravo da questo punto di vista. Il neo è, per l’Inter ma anche per altre grandi squadre, quello di aver fatto un campionato da spettatori e questo depone sfavorevolmente. Ma per il resto la stagione è positiva"."È un modello che abbiamo dovuto assumere nel rispetto di un obiettivo di sostenibilità. Con Ausilio Ce Baccin siamo andati a caccia di profili che in termini di investimento non costavano, ma erano comunque giocatori di valore. Penso a Dzeko, a Mkhitaryan, Onana, Darmian, Acerbi, Calhanoglu: hanno dimostrato con i fatti di essere da Inter""Oggi è difficile fare una pianificazione futura. Già da qualche decennio, la volontà del giocatore è determinante. Detto questo, non abbiamo avuto nessuna offerta, in più il ragazzo e contento di stare qua. Non abbiamo intenzione di metterlo sul mercato”.“Per quello che lo conosco, Giuntoli è un professionista molto attento, che ama anche fare degli investimenti rischiose. Ha uno staff valido, ma anche il suo allenatore, che conosco molto bene, è molto bravo e credo che il Napoli abbia strameritato di vincere lo scudetto"."Non lo so, sono cose che esulano dalle mie riflessioni: posso dire che quando un dirigente è corteggiato significa che è bravo e ha fatto bene”."Mi dispiace moltissimo, Genova e la Samp sono realtà bellissime del calcio, per la passione che caratterizza i tifosi, per lo stadio, per i colori di una maglia splendida. Il fatto che rischi di rimanere fuori dal calcio che conta mi dispiace. Purtroppo non posso fare nulla, non so le cause alimentate nel corso degli anni, ma personalmente sono amareggiato”."Io credo che queste siano coincidenze, io come tanti altri dirigenti svolgo il lavoro con passione e dedizione. Sono prerogative fondamentali per ottenere i risultati, i dettagli fanno la differenza. Chi vuol fare il dirigente non deve lesinare il tempo a disposizione, ma deve essere attento. Il fatto che la Juve non stia andando bene e l'Inter il contrario è una coincidenza"."Mi spiace perché è stato non tanto bene, anche questo ha inciso sulla sua decisione. È un grande professionista, vive con grande intensità il lavoro. Se ha deciso di risolvere col Tottenham aveva le sue ragioni, per me rimane uno degli allenatori più importanti".Quale sarà il futuro di Spalletti?"È un altro allenatore importante. Io l'ho conosciuto nel 1998, poi all'Inter. È un tecnico completo, con una leadership forte e competenze tecnico-tattiche. Se lo meritava questo scudetto".