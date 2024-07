Marotta: "Nessuna offerta per Calhanoglu, non abbiamo necessità di cedere. La Juve è sempre fra le pretendenti per lo Scudetto"

, presidente e amministratore delegato Area Sport dell’, è intervenuto a Rimini per presenziare al Gran Galà di apertura ufficiale del calciomercato estivo. Il massimo dirigente del club nerazzurro ha rilasciato delle dichiarazioni, raccolte pure da Sky Sport, con le quali ha fatto il punto sui movimenti in entrata e in uscita della società campione d’Italia: “, poi la squadra è pronta per partire. Al netto ovviamente se succederà qualcosa, ma direi di no".Marotta, diventato presidente con l’avvento al timone del club di Oaktree, ha poi parlato dell’eventuale necessità di sacrificare una pedina importante, come avvenuto sotto la gestione Zhang: "". A tal proposito, Marotta ha risposto così alle domande di TMW su, finito nel mirino del Bayern Monaco ma che ha successivamente postato un messaggio sui propri canali social per dichiarare la sua volontà di restare in nerazzurro: “Ad essere onesti,, perché ama l’Inter e ne siamo orgogliosi. E’ un giocatore chiave per noi”.Esattamente come Piero Ausilio, ancheha voluto esprimersi sul prossimo rinnovo di contratto diPrima dell'inizio del campionato? Sicuramente sì".Infine Beppe Marotta, ospite a Rimini del Gran Galà di apertura del calciomercato estivo, ha commentato i primi movimenti della Juventus, che si candida al ruolo di antagonista nella corsa allo Scudetto: "”.