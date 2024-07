AFP via Getty Images

Francia, Deschamps: "Thuram con noi è più timido che all'Inter, può fare di più"

8 ore fa

Non riesce a trovare il ritmo travolgente che lo ha caratterizzato nel 2023/24 all'Inter, Marcus Thuram. La Francia ha battuto il Belgio e si è qualificata per i quarti di finale degli Europei 2024, ma lo ha fatto grazie al guizzo di Kolo Muani, subentrato a Thuram, e al tiro deviato da Vertonghen in porta.



Il tecnico della formazione transalpina, Didier Deschamps, ha parlato a Sky soffermandosi proprio sulla prova di Thuram:



"Marcus può fare meglio, è cresciuto tantissimo con l'Inter ma con noi, pur avendo le stesse qualità, è un po' timido. L'intesa con Mbappé è buona ma si può migliorare, anche con Griezmann che gioca alto più a destra"