"Si è trattato di un fatto increscioso e deplorevole.L’accordo col Porto, raggiunto proprio nella mattinata della partita, era quello di far entrare questi tifosi in maniera più lenta: questa decisione è stata totalmente disattesa”. Così, intervenuto in diretta su TeleLombardia, ha commentato su quanto martedì al Do Dragao di, con i tifosi dell'Inter lasciati fuori dallo stadio e ammassati.- "Dal punto di vista regolamentaree ciò è stato fatto. Nel loro sito avevano segnalato che i tifosi italiani non avrebbero dovuto comprare i biglietti in settori diversi da quello ospito.Una volta proceduto all’acquisto, la società in questione deve farsi carico. E c’erano pure nuclei famigliari presenti: non c’era alcun pericolo pubblico come successo ieri a Napoli. Lo sport deve essere un fenomeno di aggregazione.- "Noi come società faremo tutto il possibile per tutelare i nostri tifosi.: è in corso un piccolo censimento".- "Il merito principale è di quello che vanno in campo, la società è chiamata a supportarli e noi lo facciamo.il traguardo è importante e adesso l’Inter è in un palcoscenico perfetto per la storia di questo club".