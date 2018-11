Rudi Garcia, allenatore del Marsiglia, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro la Lazio: "Per noi è come una finale di Coppa, una partita da dentro o fuori. Non dobbiamo solo vincere contro la Lazio, ma anche le prossime due. Abbiamo il dovere di lottare fino in fondo, dopo faremo i conti. Speriamo che l’avventura europea, che amiamo, non finisca domani. I nostri campioni del Mondo fanno ancora fatica? Abbiamo pagato questo, perché tutti e tre hanno ritardato la loro preparazione. Si stanno impegnando, sono intelligenti. Domani ci saranno dei cambi, molti hanno bisogno di ricaricarsi. Con voglia e volontà faremo queste modifiche. Dobbiamo essere continui nei 90′ e non giocare solo un tempo. Dobbiamo vincere domani ma sarà difficile perché la Lazio è molto forte. Dobbiamo essere molto concentrati e non perdere la fiducia. Dobbiamo gestire meglio le partite e fare meno errori".



DERBY PERSONALE - "Amo questo stadio, ci ho vissuto molti momenti belli. In Francia le squadre non condividono gli stadi, mentre in Italia sì, questa è una particolarità: sia la Lazio che la Roma giocano nello stesso posto. Qui sento l'aria di casa, ho ricevuto tante testimonianze di affetto e oggi vedrò tanti amici, poi domani mi concentrerò sulla partita".