I fatti difanno ancora clamore in. A tornare sull'assalto al bus del Lione dei tifosi, all'esterno del Velodrome, è Rino, allenatore, in conferenza stampa. Ecco le sue parole.. Stava andando già all'allenamento. Mi dispiace per lui, perché con lui ho un rapporto incredibile, abbiamo condiviso qualcosa di incredibile da giocatori, ma anche domenica doveva essere una serata incredibile. Allo stadio c'erano 65mila persone, con famiglie, gente che arrivava anche dal Belgio.L'abbiamo vissuta male. Ho parlato con Fabio anche della fortuna che ha avuto, perché se fosse stato preso in pieno nell'occhio, avrebbe potuto anche perderlo. Insomma, alla fine gli è andata anche bene”.“All'inizio non avevo visto Fabio insanguinato, sembrava fosse stato curato con 3-4 punti e che non fosse grave. Dopo aver vistoNon voglio dar lezioni, non sono un sindaco o un prefetto, ma l'hotel del Lione distava cinque minuti. Magari, visto che la partita era a rischio, andava chiusa la strada per quei cinque minuti. Magari è facile dirlo, e non nella pratica, ma è quello che penso. Si parla sempre di come Margaret Thatcher sradicò l'hooliganismo in Inghilterra. Vuol dire che. Situazioni simili le ho vissute anche da giocatore. Ricordo il caso Sandri e altri 4-5 situazioni gravi, ma poi si torna al campo, a pensare alla partita. Anche domenica, c'era un po' quella sensazione, ma fino all'ultimo ho chiesto alla squadra di restare concentrata, perché eravamo pronti a scendere in campo. Poi è giusto che il Lione abbia deciso di non giocare”, ha detto.