Marsiglia, ora è UFFICIALE: De Zerbi è il nuovo allenatore, il comunicato

La notizia era nell'aria già da tempo, ma ora è anche diventata ufficiale.è il nuovo allenatore dele ha firmato un contratto della durata triennale. A darne notizia è stato direttamente il club francese che ha pubblicato un'immagine importante dell'allenatore italiano sul proprio sito web e attraverso tutti i propri canali social.De Zerbiperché in disaccordo con le ambizioni del club. In un'estate in cui è stato corteggiato a lungo da tantissimi club e accostato anche a formazioni italiane come Milan e Napoli, alla fine ha scelto di provare a rilanciare il club francese con l'obiettivo di riportarlo inizialmente in Champions League.

L’Olympique de Marseille annonce la signature de au poste d’entraîneur.



Le technicien italien s’est engagé pour trois ans avec le club olympien. #DeZerbiEstOlympien



Plus d’infos https://t.co/EtsN4W7bc0 pic.twitter.com/k2uBgVLO8w — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 29, 2024