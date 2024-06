Domenech contro De Zerbi: "Allenatore da metà classifica". E, sulla politica, cita Goebbels...

AFP via Getty Images

Raymondnon riesce a farsi volere bene, e forse neanche ci prova. Che sia per una critica sferzante ai rivali di sempreo per le sue scelte da ct, per la fede nell’oroscopo o per alcuni scivoloni da opinionista, l’ex selezionatore dellaè una miniera di pareri forti e spesso controversi.L’ultimo l’ha fatto tornare nell’occhio del ciclone quando, trovandosi a commentare la situazione politica della sua Francia, ha citatoQuando manca sempre meno alleanticipate in seguito allo scioglimento dell'Assemblea nazionale decisa dal presidente, il Paese è in fermento. Alcuni giocatori della nazionale hanno espresso il loro parere politico e lo ha fatto anche Domenech. Su X, ha scritto: "Attribuiamo al nome di Joseph Goebbels questa frase che attraversa la storia:Mi piace ricordarla". Unanime il coro di condanna per la frase scelta ma soprattutto per chi l’aveva pronunciata.Capito l’errore, Domenech ha provato ad argomentare: “Per far capire a chi comincia a immaginare che io possa essere un fan di Goebbels, dico che è la sua frase che conta e che fa eco a quanto sta accadendo in questi giorni nel nostro Paese", ha detto, cercando di sviare.

Tornando invece sul calcio, nelle scorse settimane ha attaccato ilper la scelta, ufficializzata in queste ore, di affidare la propria panchina aÈ strano come il Marsiglia vogliama che almeno siano bravi.. Allenava ilche è dietro a tutte le big inglesi, è un po’ come allenare il. Prima era al, al. Ha chiuso al 15esimo posto la Premier League (in realtà la sua squadra è arrivata 11esima, ndr) ed è per questo che se n'è andato.queste le sue parole d'accoglienza al tecnico bresciano