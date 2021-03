Da Sanremo , sempre con il calcio protagonista. Il pallone è entrato anche nella cucina più famosa d'Italia, dove da poco si sono spente le luci della decima edizione.- ci racconta nella nostra intervista - perché ero lì a martellare sempre e comunque, con passione e sacrifici. Proprio come Rino quando giocava".. Quella scivolata l'hanno vista 1 milione 40mila spettatori, 3,87% di share nonostante la contemporaneità con il Festival di Sanremo., +11% rispetto a quella precedente e +15% su quella di due anni fa. Venti concorrenti, un solo vincitore."Ormai sono abituato a essere chiamato Aquila. Mi sembra di essere tornato ai tempi di scuola, quando dalle elementari al liceo mi chiamavano così. Poi al lavoro sono tornato Francesco e ora di nuovo Aquila"."Sì, spesso. Per la somiglianza che ho con l'attore; oppure mi hanno detto che sembro il ristoratore turco Nusret"."E' diventato il mood del 2021, quest'estate al mare sarà sulla bocca di tutti. Sarebbe bello inserirlo in un remix di una canzone. Nasce in sostituzione di altre espressioni più volgari come 'cavolo', 'ca**o'. 'Zio bricco' va bene in qualsiasi contesto, dipende dall'intonazione che si vuole dare: si può esclamare sia quando si fa un gol, per esempio, ma anche se si prende un palo"."Sì, una sola volta: col collo di gallina. Non lo conoscevo e non sapevo si potesse cucinare anche all'interno. In finale invece ero convinto vincesse Irene, io non ero riuscito a terminare il primo come volevo"."Da piccolissimo, quando chiesi a mio padre per che squadra facesse il tifo e mi rispose il Milan. Da quel momento divenne anche la mia passione"."Sarebbe saporito, una bella parmigiana rossonera. Che si conosce in tutto il mondo proprio come la mia squadra"."Quello di Sheva contro l'Inter da fuori area. La vittoria a Masterchef è stata un po' come la sua rete"."Qualcosina ho visto insieme agli altri ragazzi. Guardare una partita in compagnia per me è come stare a tavola in gruppo: facendo commenti, gioendo, arrabbiandosi..."."Con Antonio, interista, è stato un derby appassionante ma corretto. Proprio come un Milan-Inter che tutti vogliono vedere ma c'è sempre rispetto tra le tifoserie"."No, impossibile. Fin dall'inizio ci aveva detto di non toccargli i limoni, il Vesuvio e il Napoli"."La stessa che avevo prima di fare il programma, li ho conosciuti così come pensavo che fossero. Hanno tutti e tre forti personalità, una diversa dall'altra. Si vede che sono grandi amici tra loro"."Molto con Cannavacciuolo e Barberi. Con il primo perché avevamo entrambi un legame forte con le tradizioni e sentivamo una grande empatia tra noi; con Barbieri c'era un'intesa di sguardi, ci guardavamo negli occhi e ci facevamo apprezzamenti a vicenda"."Prima di iniziare la puntata ci facevano aspettare in una stanza dietro la porta principale. E lì, in quei momenti, si sentiva la tensione e saliva l'ansia. Era come stare in uno spogliatoio prima di una finale, perché ogni settimana c'era il rischio di tornare a casa. Era come affrontare una finale. Io e Monir cercavamo sempre di sdrammatizzare la situazione con uno scherzo o qualche battuta"."C'è molta carne al fuoco, devo solo scegliere il pezzo più buono. La priorità è sicuramente quella di investire su me stesso".