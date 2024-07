Materazzi litiga sui social: "Vergogna d'Italia, miracolato!", gli scrivono. Ecco la sua risposta

Non si placano le tensioni dopo l'uscitadagli. Tanti gli addetti ai lavori e i tifosi che hanno commentato il flop della squadra di, tra questi anche Marcoche d'altronde era anche presente all'Olimpiastadion di Berlino ad assistere a. Il post del campione del mondo 2006 ha generato parecchi commenti e una lite, via social, tra lui e nientemeno che un sindaco.Ricostruiamo quanto successo. Matrix posta una foto con due sue ex compagni in azzurro e, tra i commenti, spunta uno, infervorito di Stefanogli scrive il 36enne sindaco, appena rieletto, di) e tifoso della. L'ex Inter non ci sta e allora, sulle proprie storie, lo attacca. "Ieri sono tornato a Berlino e ho ritrovato su quel campo gente (Gianluigi Buffon e Gianluca Zambrotta, ndr) con cui ho condiviso una delle gioie sportive mie più grandi. Ho fatto una foto, l'ho postata e un individuo mi scrive cose senza senso e per di più non inerenti sicuramente alla Nazionale. Incuriosito cerco il suo profilo e mi accorgo che mi segue... A questo punto cerco di capire e carpire la sua. D'altronde, non si può avere tutti la stessa fede. Ma la cosa più vergognosa è che", scrive, accompagnando il messaggio con una faccina da pagliaccio.

Non tarda anche la contro-risposta. "L'obiettivo di Materazzi eradal momento che ha ripostato il mio profilo personale, e non quello politico.... di certo da questa esperienza il monito di utilizzare i social in maniera molto più attenta è arrivato. Lui non è un esempio e il mio messaggio era questo: sei miracolato ad aver vinto una coppa del mondo. In futuro lo invito a non mettere in pubblica gogna nessuno, o eventualmente solo me, valutando che mia moglie e i miei figli nulla c'entravano".