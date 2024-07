Getty Images

Materazzi: "Per l'Inter voto Ricardo Rodriguez, non è apprezzato quanto dovrebbe"

40 minuti fa

2

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale italiana, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dando la propria opinione sulla necessità del colpo in difesa da parte dei nerazzurri:



"Si tratta di un innesto complementare, quindi, c’è tutto il tempo per ragionare bene. Io voto Ricardo Rodriguez perché ha esperienza, è un giocatore solido ed è duttile, potendo essere impiegato nei tre dietro o da esterno a tutta fascia. A Inzaghi serve una figura adattabile. Lo svizzero non è apprezzato quanto dovrebbe. Ipotesi Leoni? L’età non deve ingannarci, ha già un anno di Serie B alle spalle. Ribadisco il concetto: se ha la stima della dirigenza, io mi fido ciecamente. Sono gli stessi che hanno puntato su Bastoni quando era un bambino, per cui non potrei mai mettere in dubbio le decisioni".