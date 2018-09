Una rincorsa lunga, lunghissima. Lavoro ai fianchi, attimi in cui si è temuto di perderlo, ma la convinzione di vestirlo di bianconero, in fondo, non è mai crollata. Emre Can è arrivato alla Juventus dopo una battaglia a suon di milioni con le rivali europee: sì, perché il classe '94 tedesco piaceva a tanti, tantissimi club. Ma alla fine ha scelto la Juve. Lui, parametro zero "atipico", visti i 16 milioni di euro di commissioni pagati agli agenti: ambito da club inglesi e tedeschi, è stato sedotto dalla Vecchia Signora.



RIVOLUZIONARIO - Considerando che l'aumento di stipendio per Pjanic partirà da luglio, Emre Can è il quinto giocatore più pagato della Juventus, nella top 10 dell'intera Serie A: 5 milioni di euro. 5 milioni di motivi per scegliere l'Italia. L'ex Liverpool, inoltre, è anche entrato a suo modo nella storia del club piemontese: è il primo giocatore ad avere una clausola rescissoria. E' di 50 milioni di euro, sarà attiva solo per l'estero e partendo dalla terza stagione in bianconero (il contratto scade nel 2022). Quando lo si vedrà dall'inizio?



STUDIARE LA JUVE - 3 presenze in 3 partite, ma soli 44 minuti. Calcio nuovo, squadra nuova, non è neanche arrivato in condizioni ottimali visti i problemi passati alla schiene. C'è bisogno di tempo, c'era bisogno della sosta, che è puntualmente arrivata: utilizzato come vice Khedira e anche come vice Pjanic, Emre Can in queste due settimane avrà modo di prendersi la Juve, studiarla, affinare il feeling coi compagni e coi dettami di Allegri, mettendo anche benzina nelle gambe, cosa che non guasta mai. Lavorare per il futuro prossimo, con la Champions alle porte e una Serie A piena di impegni. La Juve non si fermerà mai. E non vuole farlo neanche Emre Can, che sta scaldand i motori.



@AngeTaglieri88