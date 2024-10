Mazembe senza attaccanti: dentro il portiere di riserva, clamorosa doppietta in 7'!

AFP via Getty Images

Nessun attaccante disponibile in panchina? No problem,E' successo anche questo, nel variegato e variopinto mondo del calcio. In questo caso siamoe la squadra in causa è il, chericorderanno senza dubbio per averla affrontata nella finale delvinta proprio dai nerazzurri.- A causa del mercato bloccato peril tecnico ha decise di fare entrare il numero 12 come punta, dopo che incredibilmente anche, su calcio di rigore: in campo dunqueacquistato dal Tout Puissant nel 2021 dal Prince Kazeem Eletu per 150mila euro, che vienedal tecnico senegalese Lamine N’Diaye, nella partita contro l'Us Panda, valida per la settima giornata del campionato locale.

Shaibu entra al 67' per il club di Lubumbashi, per mancanza di alternative: in campo sull'1-0, il nigeriano ripaga la fiducia del tecnicoe. La prima rete tra l'altro arriva con unoo sul palo alla sinistra del portiere, che gli vale il premio come "man of the match".