. L'allenatore ex Inter e Napoli ha dichiarato al Corriere dello Sport: "Dopo tanto tempo torno a parlare, concedo un'intervista.Quando stai in un mondo come il nostro non devi pensare solo a fare l'allenatore, non basta far rendere i giocatori per poi trascurare i rapporti. A 62 anni mi rendo conto che hanno ragione quelli che, magari, un cambiamento naturale. In questo periodo mi sono reso conto dei cambiamenti del calcio e li ho approfonditi".- "Il 99% delle società nelle quali ho lavorato ha ottenuto dei benefici. A Livorno arrivòche era stato un bel giocatore, ma da un anno o due non giocava, o giocava poco, ci misi tutto un girone: 8 gol nel girone d'andata e 24 nel ritorno".- "Avevo, a forza di prove e ripetute e schemi su schemi, migliorò tantissimo. Faceva dei lanci verso la seconda punta e, con due passaggi, si segnava. Ho fatto tre anni, quando arrivai stava per non iscriversi al campionato, cambiammo dodici giocatori dopo la prima di campionato e ci salvammo con tre giornate d’anticipo. Il secondo anno, altri problemi economici, mancavano i soldi per l’iscrizione, venduti tutti, conservammo la categoria. L’ultimo anno la ciliegina sulla torta: dal -15 hai visto come andò a finire. In tre anni risanammo la società. Questi sono dati".- "Lo stesso è accaduto a Genova. Squadra presa che era dodicesima, arrivammo subito in Europa e si fece una finale di Coppa Italia valorizzando giocatori come, che ha tratto giovamento dal lavoro con me".Però, lo dissi anche a suo tempo, dopo quattro anni se non cambi tutti i giocatori o non ne cambi tanti, diventi troppo prevedibile. È anche una questione di linguaggio. Pensai che fosse quello il momento di andar via. Io sono uno stakanovista, quando lavoro sono un martello, anche per questo mi sono concesso delle pause. Lui, gli spiegavo cosa avrei fatto, insomma trovammo una sinergia importante. E' possibile che a Napoli avvertissi uno stress particolare, in fondo venivo da esperienze minori, avevo fatto Acireale, Pistoiese, Livorno, Reggina, Sampdoria. Non avevo vent’anni di carriera in grado di sostenermi. Non ero abituato alla pressione di una piazza così.Al primo anno di Champions, quando affrontammo il Manchester City di Mancini, eravamo tutti esordienti, me compreso. Uno a zero per noi, pareggiò Kolarov, alla fine il City non si qualificò., diventò un grande giocatore quando lo misi a sinistra. Crescita e risultati si possono coniugare:, aveva 22 anni, non era per niente esploso, giocava spesso sull’esterno, raramente al centro, dicevano che non vedesse la porta. L’ho fatto crescere, è diventato un campione.due anni prima, non aveva ancora fatto 12 gol, non era ancora esploso in serie A, era un ragazzo giovane da formare. E Lavezzi, uguale.Insomma, in quei quattro anni ne ho fatte tante di cose buone. Un feeling speciale con tutti, a Napoli, resiste al tempo, me ne accorgo tutt’ora, mi vogliono bene insomma. Il Napoli che mi piaceva tanto l'anno scorso con Spalletti me lo sono studiato a memoria. Conosco tutti i movimenti che facevano, questo fa parte di me. Ma finisce qui.Napoli è un posto affascinante. Se dovessi avere, come ho avuto, delle chance di rientrare, mi piacerebbe trovare gente disposta a capire il calcio che intendo fare. Mi piace insegnare, migliorare i giocatori, impostare un lavoro serio. Programmare: chiedo troppo?".- ", anche se l'Inter è un posto prestigioso. Quando alleni un club di quell'importanza devi poter disporre di una squadra potenzialmente da primi tre posti, altrimenti preparati a essere contestato ogni tre giorni. Un grande equivoco, quell'esperienza. Anche se poi,A volte sento allenatori di squadre importanti che accampano molte più scuse di quelle che accampavo io. Quando perdi non puoi dire 'la squadra non è all'altezza del club, del suo blasone'. Se pensi al Napoli, dove ho fatto la storia e si perdeva poco,Nel calcio perdi poche volte se hai i campioni, se invece sei costretto ad arrangiarti per portarla a casa, il segno della croce non basta. Uno schema riesce meglio se chi lo esegue ha qualità, non sbaglia lo stop, rispetta i tempi di gioco, non fa saltare i sincronismi. Questo è l’abc. Se fai tutte le cose per bene e nel momento in cui arriva la palla dove vorresti che arrivasse, quella rimbalza, cioè cade su un piede poco educato, addio buone idee. E l’allenatore che c’entra? Quando si valutano gli allenatori bisogna considerare il valore del gruppo. La tecnica si può e si deve migliorare, ma a tutto c’è un limite. È inutile che l’allenatore abbia mille idee, prepari schemi a destra e sinistra, se poi basta uno stop sbagliato per annullare ogni sforzo. Non c’è niente da fare: i tempi di gioco li detta la tecnica"., ma l’anno importantissimo è stato quello in cui ho completato la preparazione, l’anno dei 63 punti, una cosa incredibile, è tuttora il record dei tre punti. E ti dico la verità, resta il rammarico di aver solo sfiorato la Champions. Siamo arrivati in Europa League, ma se avessimo vinto a Empoli e a sei minuti dalla fine Ronaldo non avesse pareggiato a Torino, saremmo andati su noi. Avevo dei giocatori, ragazzi eccezionali, che mi seguivano alla lettera. Se vai a vedere i dati, eravamo al primo posto per intensità del pressing nella metacampo avversaria, rubavamo palla dopo due, tre passaggi, praticavamo il possesso e per una squadra di media portata era un autentico miracolo del lavoro. Siamo riusciti ad arrivare settimi in un campionato dove sai benissimo che squadre c’erano proprio perché ci muovevamo a memoria. Abbiamo battuto l’Inter, il Milan, l’Atalanta che andava per la maggiore. Nel girone di ritorno siamo arrivati quarti con 36 punti e se controlli il valore della rosa…Il ragazzo è serio, si metteva lì, lavorava sodo, è bravo anche con i piedi".- "Una parentesi sfortunata, mi scuso per l'interruzione".