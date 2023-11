Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Francia-Gibilterra, match valido per le qualificazioni a EURO 2024, l'attaccante del PSG Kylian Mbappé ha parlato del collega e connazionale Marcus Thuram: "Lo conosco da dieci anni, siamo stati insieme a Clairefontaine. Il suo riposizionamento, glielo dico da anni, finirà lì. Non mi ascolta. Quando giocava al Gladbach, voleva restare sulla fascia e gli ho detto che sarebbe finito come centravanti. E ha tutte le qualità per essere un bravissimo centravanti. Il suo inizio all'Inter lo dimostra e sono felice per lui. Parliamo tanto, quasi tutti i giorni, è una persona per la quale provo molto affetto e il suo inizio di stagione dimostra che sia l'Inter che lui hanno fatto la scelta giusta".