Uscito ieri in lacrime nella finale di, vinta dalcontro il, Kilyantorna a sorridere. L’attaccante del, che è stato vittima di una durissima entrata di Perrin sulla caviglia, ha postato una foto su Instagram, dove sorride e fa segno ok con la mano, vicino a una stampella: “Risveglio da vincitore, non c’è sensazione migliore possibile”.Prossimo avversario dell’in Champions League,sembra tranquillo, l’opposto di quanto visto ieri in campo: il fuoriclasse transalpino spera di recuperare per la sfida contro la Dea del 12 agosto.