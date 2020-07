Al termine del pari contro il Milan, Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky: "Risultato che ci sta, abbiamo avuto l'opportunità di vincere, ci abbiamo provato fino alla fine, ma non è facile vincere queste partite. La squadra è stata brava, è andata sotto e ha messo in campo tante cose per provare a vincere la partita".



SUI RIGORI SBAGLIATI - "Peccato, ma ne abbiamo anche segnati parecchi. Muriel e Malinovskyi sono ottimi tiratori, è stato bravo Donnarumma".



SUL PSG - "Mbappé ko? Non lo sapevo, spero non sia una cosa seria. Non vogliamo vincere sulle disgrazie degli altri, se contro queste squadre fai risultato, è ancora più valorizzato".



SU ILICIC - "Ci manca molto, fino a febbraio-marzo era il più determinante".