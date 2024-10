Mbappé infortunato per la Francia, ma titolare nel Real Madrid. Deschamps: "Non vuole andare contro il club"

Getty Images

"Ho parlato con Kylian, e data la situazione, che è ancora incerta dopo la sua partita di ieri, c'è una partita sabato tra 48 ore con dei punti di domanda.". Queste le parole di qualche giorno fa di Didier Deschamps in conferenza stampa. Il ct della Francia ha motivato così l'esclusione di Mbappé, il suo capitano, dall'elenco dei convocati per le due partite di Nations League contro Israele e Belgio.

Questo ha inevitabilmente generato moltein Francia, e Deschamps non ha tenuto la conferenza stampa successiva. Intervistato però dal canale ufficiale della Federazione, ha dichiarato:“Kylian è sempre e comunque al centro dell’attenzione. Non è solo un caso di Kylian, oggi dobbiamo guardare le cose in modo più generale. In altre parole, il punto di partenza è che. Bisogna anche ricordare, e questo è sempre stato il caso, che”.