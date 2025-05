Da un concerto rock a una radio che annuncia l'Inter a -1 dal Napoli: Conte finisce con le mani in faccia

Redazione Calciomercato

E’ una questione di. Stando a bordocampo impari presto che il rumore è un’unità di misura.: in quel momento le frequenze del Napoli si erano perse.Contro il Genoa, per ammissione del suo stesso allenatore,e l’ha fatto facendo due tempi molto simili. Le reazioni di Conte agli errori al tiro raccontano una squadra partita forte, con la convinzione prima di chiuderla presto e poi di chiuderla e basta.

L’allenatore del Napoli, da vicino, impressiona perché è pura espressione del lavoro che mette dietro alla propria squadra: prepara ad esempio anche i singoli metri da occupare, nello schermare le rimesse dal fondo del Genoa. Dopo qualche minuto,. Gilmour deve rimanere esattamente dove l’ha posizionato lui, perché messi così, si provoca il rinvio del portiere del Genoa e quindi le possibilità di vincere la seconda palla, è molto più alta. Ha ragione lui, perchéNei 90’ la richiesta implicita di Conte è quella di giocare con lucidità nelle scelte, quella esplicita è quasi sempre quella di giocare in avanti. Nel primo tempo, proprio sul nascere dell’azione che porta all’1-0,Nel secondo invece, anche a 2-1 trovato, Conte a bordocampo si mette a saltare e sbraitare quando i suoi, di fronte a una possibile ripartenza, tornano indietro., sul primo, dalla panchina Conte e il suo staff urlano alla difesa di comporre bene la linea e soprattutto di uscire in maniera efficace. Invece in areae il Genoa pareggia sul secondo palo.

Il secondo è un rimpianto ancora più grande per il Napoli, perché Gilmour in quel caso forse avrebbe potuto avere meno fretta nel cercare subito Lukaku in verticale, all’84’, sopra 2-1.A questo punto Vieira non si vorrebbe accontentare e ai suoi dice: “andiamo andiamo”, chiede loro di alzarsi ancora di più, vuole vincere. Conte prova a recuperare velocemente calma e lucidità e mentre qualcuno ha già lasciato la tribuna sopra le panchine,

Sarebbe potuto essere un clamoroso intreccio per l’uomo che riprese lo scontro diretto, segnando proprio in quella porta l’1-1 all’Inter.